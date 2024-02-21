САП просит арестовать Пашинского с залогом в 300 миллионов

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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просят суд о мере пресечения для бывшего нардепа Сергея Пашинского в виде ареста с возможностью внесения залога в размере почти 300 миллионов гривен.

Об этом представитель стороны обвинения сказал во время заседания в Высшем антикоррупционном суде, передает Укринформ.

"Мы просим о применении к подозреваемому Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней и определить залог в размере 99075 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 299 млн 999 тыс 100 грн", - сказал прокурор.

Сторона обвинения считает, что осуществила обоснованное сообщение о подозрении Пашинскому.

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Ходатайство рассматривает судья Наталья Мовчан.

В суде находится экс-нардеп со своими адвокатами.

Напоминаем:

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Утром 12 февраля Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро пришли с обысками к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о национализации нефтепродуктов олигарха Курченко.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что совместно с СБУ разоблачили схему завладения нефтепродуктами, из-за которых государство понесло 967 миллионов гривен убытков.

О подозрении, в частности, сообщили бывшему народному депутату, и.о. главы Администрации президента в 2014 году Сергею Пашинскому.

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