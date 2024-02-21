В Раде планируют рассмотреть законопроект о перезагрузке БЭБ, который не поддерживают бизнес-ассоциации

Правоохранительный и налоговый комитеты Верховной Рады планируют внеочередно собраться для рассмотрения законопроекта №10439 о реформе Бюро экономической безопасности. В то же время крупнейшие бизнес-ассоциации раскритиковали этот законопроект и поддержали альтернативный - №10439-2.

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram.

"Несмотря на позицию международных партнеров, бизнеса и общественности власть будет пытаться протянуть в экстренном порядке свою фейковую перезагрузку БЭБ написанную Татаровым, и поданную от правительства под номером (10439). Там где почти ничего не меняют, а именно перезагрузка БЭБ ... состоится через год после завершения войны", - пишет депутат.

По его словам, планируется быстро провести заседание комитетов (назначено на 21 февраля на 14:00) и быстро вынести законопроект в зал на голосование (22-23 февраля) и принять его в первом чтении, "чтобы дальше не допустить другой текст с настоящей перезагрузкой".

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На попытку в срочном порядке принять правительственный законопроект отреагировала Европейская Бизнес Ассоциация.

"Искренне надеемся, голос бизнеса будет услышан и поддержан законопроект №10439-2 (альтернативный, поданный налоговым комитетом - ЭП), который действительно сможет реально провести реформирование БЭБ, обеспечив создание прозрачного и независимого органа, целью которого будет поиск и наказание реальных экономических правонарушителей, а не подконтрольность и давление сугубо на прозрачный бизнес", - говорится в заявлении.

Также предлагают отклонить проект правительства №10439 по БЭБ и поддержать в Раде проект №10439-2 аналитические центры: Институт социально-экономической трансформации, CASE Украина, Институт налоговых реформ, Центр экономической стратегии и другие.

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Они обратили внимание на следующие недостатки правительственного проекта закона:

несовершенные принципы формирования конкурсной комиссии для избрания руководителя БЭБ;

отсутствие требований по безотлагательной переаттестации работников БЭБ;

отсутствие положений по аналитическому направлению в работе обновленного БЭБ.

Аналитики отмечают, что для перезагрузки Бюро экономической безопасности целесообразно предусмотреть исключительно те процедуры, которые доказали свою эффективность в реформировании других государственных органов (НАБУ и НАПК).

С похожим заявлением также выступила Всеукраинская Аграрная Рада.

"ВАР поддерживает законопроект No 10439-2, среди внесенных на рассмотрение Верховной Рады Украины законодательных альтернатив, поскольку именно этот законопроект содержит ряд предложений наших международных партнеров, обязательства выполнить которые взяла на себя Украина, которые отсутствуют в других законопроектах", - говорится в заявлении ассоциации.

Напоминаем:

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10439 "О Бюро экономической безопасности Украины" по совершенствованию работы Бюро".

В Центре противодействия коррупции отмечают, что главный недостаток реформы БЭБ по проекту Кабмина - отсутствие надлежащих механизмов переаттестации и увольнения недобропорядочных сотрудников Бюро.

Также на эти недостатки указывает заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

Европейская Бизнес Ассоциация выступила против правительственных законопроектов №10439 и №10440 по реформированию БЭБ в нынешних редакциях. Ассоциация предлагает доработать уже зарегистрированные законопроекты №10088 и 10088-1.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10439-2 о реформе Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) - он зарегистрирован как альтернативный законопроекту, который ранее подал Кабмин, и в котором БЭБ фактически оставляли под контролем заместителя председателя ОП Олега Татарова.

Экономическая правда