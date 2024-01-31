Бизнес забраковал правительственные законопроекты о реформе БЭБ

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Европейская Бизнес Ассоциация выступила против правительственных законопроектов №10439 и №10440 по реформированию БЭБ в нынешних редакциях. Ассоциация предлагает доработать уже зарегистрированные законопроекты №10088 и 10088-1.

Об этом говорится в заявлении ЕБА.

Ассоциация отметила, что в понедельник в Раде зарегистрировали правительственные законопроекты №10439 и №10440 по реформированию Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Ассоциация уже несколько лет подчеркивала необходимость перезагрузки БЭБ с целью повышения эффективности его работы и нивелирования коррупционных рисков, которые могут возникать в работе данного государственного органа, на который возлагаются функции борьбы с экономической преступностью и контрабандой.

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В частности, сообщество акцентировало, что отбор на ключевые должности БЭБ должен осуществляться на конкурсной основе, крайне важным и первоочередным является назначение эффективного руководителя, который, собственно, и будет дальше формировать команду.

В то же время, после обновления должностного состава БЭБ на конкурсной основе все уголовные производства в экономической сфере должны быть переданы в БЭБ (ведь сейчас ими могут заниматься все правоохранительные органы).

В то же время, именно аналитическая работа должна была бы стать движущей силой развития борьбы с экономической преступностью в Украине и дать возможность выявлять уголовные правонарушения на ранних стадиях и предотвращать их и т.д.", - говорится в позиции ЕБА.

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В ассоциации считают, что правительственный законопроект №10439, по мнению бизнеса, не направлен на перезагрузку БЭБ, поскольку сохраняет все нормы документа, который пытались зарегистрировать еще в сентябре 2023 года.

В частности, не определено, когда должна быть сформирована обновленная команда БЭБ после избрания руководителя, когда и должна ли вообще происходить переаттестация старых работников и т.д., добавляет ЕБА.

По словам ассоциации, бизнес-сообщество не совсем поддерживает и законопроект №10440, поскольку будет достаточно трудно воплотить в жизнь некоторые нормы (в частности, по привлечению Совета бизнес-омбудсмена к обыскам и выемкам в производствах БЭБ).

"Кроме того, некоторые нормы дублируют или противоречат другим (например, не привлечение представителей других правоохранительных органов к проведению следственных действий) и т.д.", - говорится в позиции ассоциации.

По словам экспертов ассоциации, проект закона должен предусматривать: избрание нового директора БЭБ с участием международных партнеров по процедурам избрания руководителей антикоррупционных органов.

Также комиссия по проведению конкурса должна вносить предложение для премьер-министра Украины относительно одного, а не трех кандидатов на должность директора БЭБ во избежание возможного политического влияния на такое назначение.

"Вместе с этим, по мнению представителей бизнеса, необходима переаттестация всех работников БЭБ после избрания нового директора БЭБ, работа БЭБ должна фокусироваться исключительно на аналитических функциях, все экономические преступления (после реформирования) должны быть в компетенции БЭБ и т.д.", - добавили в ЕБА.

Бизнес обратился к главе Верховной Рады и просит не голосовать за перечисленные законопроекты в такой редакции, а доработать уже зарегистрированные законопроекты №10088 и 10088-1, которые реально смогут перезагрузить БЭБ, учитывая предложения бизнеса и международных партнеров.

"Очень надеемся, что голос бизнеса будет услышан, а законопроект, который будет решать вопросы давления на бизнес таки наработан. ЕБА готова еще раз поделиться своими предложениями и приобщиться к разработке обновленного текста", - говорится в заявлении.

Напомним:

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10439 "О Бюро экономической безопасности Украины" по совершенствованию работы Бюро".

В Центре противодействия коррупции отмечают, что главный недостаток реформы БЭБ по проекту Кабмина - отсутствие надлежащих механизмов переаттестации и увольнения недобропорядочных сотрудников Бюро.

Также на эти недостатки указывает заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

Экономическая правда