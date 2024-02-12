В Раде зарегистрировали новый законопроект по реформе БЭБ: делает невозможным влияние Татарова – ЦПК

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10439-2 о реформе Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) - он зарегистрирован как альтернативный законопроекту, который ранее подал Кабмин, и в котором БЭБ фактически оставляли под контролем заместителя главы ОП Олега Татарова.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"В новом законопроекте обеспечили полноценную переаттестацию персонала БЭБ и обновленные конкурсные процедуры, что позволит в целом вывести правоохранительный орган из-под контроля Офиса Президента, как это есть сейчас.

Законопроект также полностью соответствует требованиям международных партнеров, учтет предложения и замечания, предоставленные международными и украинскими экспертами, а также гражданским обществом", - пишет ЦПК.

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Отмечается, что законопроект №10439-2 подробно регламентирует процедуру переаттестации всех сотрудников БЭБ. В частности обеспечивать переаттестацию сотрудников БЭБ будут комиссии, где трое из пяти членов будут определять международные партнеры.

Если сотрудник БЭБ не пройдет аттестацию или откажется от нее - будет уволен, добавляют в ЦПК.

При этом сама аттестация будет состоять из трех этапов: 1. тестирование на знание законодательства, 2. тестирование на общие способности и 3. собеседование по добропорядочности и профессиональной этике. Во время последнего этапа аттестационные комиссии смогут анализировать информацию о кандидате, его профессиональное поведение и имущественное положение.

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Кроме этого, по словам ЦПК, законопроект также обеспечивает, чтобы недобропорядочные сотрудники не могли избегать и затягивать прохождение переаттестации через "фиктивные" больничные, внезапные "отпуска" и другие манипуляции.

"Альтернативная версия реформы БЭБ безусловно в разы лучше правительственной фикции. Важно, что в законопроекте предусмотрена тщательная процедура переаттестации сотрудников на уровне закона, которая обеспечит реальное и полное очищение института в короткий срок", - заявила заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербань.

Также законопроект предусматривает обновленную конкурсную процедуру на должность директора БЭБ.

В частности, в составе комиссии по отбору директора четыре из семи членов будут определены международными партнерами. Эти члены комиссии также будут иметь право преимущественного голоса и должны будут определить единого победителя. Это, по словам ЦПК, позволит избежать манипуляций, которые расследователи фиксировали на прошлом конкурсе на должность руководителя БЭБ в 2020 году.

"Проект также обеспечивает гарантии независимости будущего директора, избранного по обновленным правилам на действительно прозрачном конкурсе. В частности защищает его от ручного и политического увольнения, как это сейчас предусмотрено для директора НАБУ", - добавили в ЦПК.

Напомним:

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10439 "О Бюро экономической безопасности Украины" по совершенствованию работы Бюро".

В Центре противодействия коррупции отмечают, что главный недостаток реформы БЭБ по проекту Кабмина - отсутствие надлежащих механизмов переаттестации и увольнения недобропорядочных сотрудников Бюро.

Также на эти недостатки указывает заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

Европейская Бизнес Ассоциация выступила против правительственных законопроектов №10439 и №10440 по реформированию БЭБ в нынешних редакциях. Ассоциация предлагает доработать уже зарегистрированные законопроекты №10088 и 10088-1.

Экономическая правда