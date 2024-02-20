Минфин привлек более 16 миллиардов от продажи ОВГЗ

Министерство финансов на аукционах 20 февраля разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму более 16,6 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, от размещения 1-летних облигаций под 16,8% удалось привлечь 979 млн грн (ставка не изменилась).

При этом от продажи ОВГЗ со сроком обращения 2 года поступило 2,93 млрд грн под 17,6% годовых.

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А размещение облигаций сроком обращения более трех лет под 18,5% годовых принесло госбюджету 1,2 млрд грн.

Также Минфин разместил 1-летние облигации в евро под 3,25% - удалось привлечь 279 млн евро.

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Напомним:

Министерство финансов на аукционах 13 февраля разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму более 5,4 млрд грн.

Министерство финансов на аукционах 30 января разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму почти 1,6 млрд грн.

На первом аукционе по размещению ОВГЗ в этом году Минфин разместил облигации на сумму почти 16,8 млрд гривен.

Экономическая правда