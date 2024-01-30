Мінфін розмістив ОВДП на 1,6 мільярда

Міністерство фінансів на аукціонах 30 січня розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму майже 1,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення 1-річних облігацій під 16,8% вдалося залучити 471 млн грн.

Натомість від продажу ОВДП з терміном обігу 1,7 року надійшло 925 млн грн під 17,6% річних.

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Водночас розміщення облігацій терміном обігу понад три роки принесло держбюджету 167 млн грн під 18,5% річних.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 16 січня залучило 8,5 мільярда гривень до бюджету.

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