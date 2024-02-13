Минфин привлек более 5 миллиардов от размещения ОВГЗ
Министерство финансов на аукционах 13 февраля разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму более 5,4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.
Так, от размещения 1-летних облигаций под 16,8% удалось привлечь 2,8 млрд грн (ставка не изменилась).
В то же время от продажи ОВГЗ со сроком обращения 2 года поступило 1,3 млрд грн под 17,6% годовых.
А размещение облигаций сроком обращения более трех лет под 18,5% годовых принесло госбюджету 1,2 млрд грн.
Читайте также: Во что было выгодно вкладывать деньги в прошлом году и в чем их хранить в 2024-м
Напомним:
Министерство финансов на аукционах 30 января разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму почти 1,6 млрд грн.
На первом аукционе по размещению ОВГЗ в этом году Минфин разместил облигации на сумму почти 16,8 млрд гривен.
Экономическая правда