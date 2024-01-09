Мінфін розмістив облігації на суму майже 16,8 мільярда

9 січня Мінфін розмістив облігації на суму майже 16,8 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 9 січня 2024 року до державного бюджету залучено 16,770 млрд гривень (за курсом НБУ)", - йдеться в повідомленні.

"Купівля військових облігацій сприяє перемозі над російською агресією. Кожна інвестована на облігації гривня підтримує нашу армію та фінансову стабільність країни", - наголосили в Мінфіні.

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Нагадуємо:

Продаж ОВДП дозволив Україні залучити 566 мільярдів у 2023 році (в еквіваленті).

Загалом упродовж воєнного стану до державного бюджету завдяки продажу ОВДП надійшло майже 818 млрд грн в еквіваленті.

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