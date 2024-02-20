РФ на фоне ужесточения санкций начала поставлять нефть в Венесуэлу 

Супертанкер, перевозящий российскую нефть Urals, прибыл к берегам Венесуэлы. Это свидетельствует о том, что Москва ищет новых покупателей на фоне ужесточения санкций и перебоев в Красном море.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, танкер "Лигера" сейчас находится вблизи залива Амуай, где расположен нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий венесуэльской компании PDVSA. В прошлом месяце судно загрузило по меньшей мере 1,7 миллиона баррелей Urals путем перегрузки с судна на судно у берегов южной Греции перед тем, как отправиться в Венесуэлу.

Это первая зафиксированная поставка нефти марки Urals в Венесуэлу по меньшей мере за пять лет. Ранее Россия в основном продавала свою нефть в Азии, чтобы обойти западные санкции, введенные из-за войны в Украине.

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В прошлом Венесуэла импортировала иностранную нефть для разбавления собственной, что облегчало ее экспорт. Однако, непонятно, является ли это причиной поставки "Лигеры".

Напомним:

В России возникли трудности с продажей ключевого тихоокеанского сорта нефти "Сокол" в Индию, что может привести к дальнейшему сокращению экспорта на следующей неделе.

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Россия вступает в третий год войны с Украиной с беспрецедентным количеством денег. Все благодаря рекордным продажам сырой нефти в Индию в прошлом году, которые достигли 37 миллиардов долларов США.

Переработка нефти в России продолжает падать, поскольку нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора борются с последствиями атак украинских беспилотников. Переработка упала до самого низкого с октября уровня.

Экономическая правда