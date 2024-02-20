Дело Мазепы: суд отпустил под ночной домашний арест трех подозреваемых

Печерский районный суд отпустил под ночной домашний арест соучредителя коттеджного городка Riviera Village Сергея Слюсаренко.

Об этом сообщил его партнер Владимир Лимаков в Facebook.

Также суд отпустил еще двух сотрудников компании Романа Ефимова и Алину Шило, подтвердила юрфирма Equity, передает Forbes.

19 февраля Печерский районный суд отпустил под ночной домашний арест Сергея Слюсаренко

Реклама:

Секретарю Riviera Village Алине Шило 16 февраля суд изменил содержание под стражей и залог 50 млн грн на домашний арест и отпустил под ночной домашний арест еще одного подозреваемого по делу - директора Романа Ефимова.

"Очень хотелось бы верить, что изменение меры пресечения Сергею Слюсаренко, Алине Шило, Роману Ефимову станет первым шагом на пути восстановления законности", - написал Лимаков.

Читайте также: Преследование или справедливое наказание. В чем ГБР подозревает Мазепу в деле 10-летней давности

Реклама:

Напоминаем:

Задержанный по "делу Мазепы" совладелец Riviera Village Сергей Слюсаренко написал открытое письмо Владимиру Зеленскому из СИЗО, в котором находится более двух месяцев. Свой арест он называет наступлением на честный бизнес.

Следствие настаивает, что две преступные группировки - Слюсаренко и Игоря Мазепы - автономно друг от друга в одно и то же время незаконно завладели стратегически важными землями. В результате государство получило миллионные убытки, а Киев оказался на грани техногенной катастрофы.

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа 23 января после уплаты залога в размере 21 миллион гривен вышел из СИЗО.