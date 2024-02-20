Дело Мазепы: суд отпустил под ночной домашний арест трех подозреваемых
Печерский районный суд отпустил под ночной домашний арест соучредителя коттеджного городка Riviera Village Сергея Слюсаренко.
Об этом сообщил его партнер Владимир Лимаков в Facebook.
Также суд отпустил еще двух сотрудников компании Романа Ефимова и Алину Шило, подтвердила юрфирма Equity, передает Forbes.
19 февраля Печерский районный суд отпустил под ночной домашний арест Сергея Слюсаренко
Секретарю Riviera Village Алине Шило 16 февраля суд изменил содержание под стражей и залог 50 млн грн на домашний арест и отпустил под ночной домашний арест еще одного подозреваемого по делу - директора Романа Ефимова.
"Очень хотелось бы верить, что изменение меры пресечения Сергею Слюсаренко, Алине Шило, Роману Ефимову станет первым шагом на пути восстановления законности", - написал Лимаков.
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Напоминаем:
Задержанный по "делу Мазепы" совладелец Riviera Village Сергей Слюсаренко написал открытое письмо Владимиру Зеленскому из СИЗО, в котором находится более двух месяцев. Свой арест он называет наступлением на честный бизнес.
Следствие настаивает, что две преступные группировки - Слюсаренко и Игоря Мазепы - автономно друг от друга в одно и то же время незаконно завладели стратегически важными землями. В результате государство получило миллионные убытки, а Киев оказался на грани техногенной катастрофы.
Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.
Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа 23 января после уплаты залога в размере 21 миллион гривен вышел из СИЗО.