Подготовку к достройке 3 энергоблока Хмельницкой АЭС почти завершили

Работы по подготовке к достройке третьего энергоблока Хмельницкой АЭС почти завершены. На четвертом энергоблоке тоже начаты необходимые работы.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на слова и.о. председателя правления компании Петра Котина.

"Наши специалисты активно работают на площадках будущих энергоблоков №3 и №4. Большинство помещений третьего блока уже полностью восстановлено, и фактически готово к монтажу оборудования. На четвертом блоке тоже начаты необходимые работы", - рассказал Петр Котин.

Он подчеркнул необходимость придерживаться установленных графиков, чтобы все задачи были выполнены в указанные сроки.

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"Мы имели задачу быть готовыми к монтажу оборудования на третьем блоке в теплое время года. Могу констатировать, что мы укладываемся в этот график", - сказал он.

Напомним:

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов летом или осенью 2024 года, поскольку стремится компенсировать утраченные энергетические мощности из-за войны с Россией.

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Украина планирует строительство новых атомных энергоблоков, чтобы компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС, поскольку неизвестно, в каком состоянии станция будет находиться после деоккупации.

Весной количество специалистов для подготовки блоков ХАЭС к достройке увеличится вдвое, до 600 человек.

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Экономическая правда