Хорватский суд принял решение о передаче арестованной яхты Медведчука Украине - АРМА

Хорватский окружной суд города Сплит принял решение о передаче яхты Royal Romance Виктора Медведчука Украине на основании запроса о международно-правовой помощи.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума в Telegram.

По ее словам, государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Хорватии Франо Матушич сообщил, что окружной суд г. Сплит принял решение передать судно Royal Romance Украине на основании запроса о международно-правовой помощи.

"Получено заверение, что Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине. По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для осуществления этого намерения не существует", - подчеркнула Дума.

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Кроме того, глава АРМА объяснила информацию в хорватских СМИ об отплытии арестованной яхты Медведчука.

"АРМА держит вопрос на особом контроле и обладает достоверными данными о том, что арестованная яхта 25 января 2024 года временно отчалила для подтверждения ее технической способности, плавучести и работы двигателей. Проведение этих мероприятий состоялось по решению окружного суда. Для обеспечения законности во время технической проверки за процессом наблюдал Капитан порта с участием полицейских Хорватии", – пояснила Дума.

Добавляется, что АРМА получило согласование на проведение повторного осмотра этого актива. После проведения оценки арестованного актива АРМА планирует осуществить его реализацию. Продажа этого лота станет первым примером реализации арестованных активов, находящихся за рубежом.

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Напомним:

Кабинет Министров по инициативе Агентства по розыску и менеджменту активов усовершенствовал процедуру реализации арестованных активов и внедрил возможность их продажи за рубежом.