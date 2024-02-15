Добыча газа из "отремонтированных" скважин выросла на 20%: рекордный показатель за 4 года

В 2023 году украинские специалисты на 20% улучшили результаты добычи газа из "отремонтированных" скважин по сравнению с довоенным 2021-м. Это рекордный показатель за последние 4 года.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

"Яркий пример этой работы - недавно наши коллеги восстановили одну из старых скважин, которая длительное время находилась в ожидании ликвидации, а теперь дополнительно дает более 340 тыс. куб. м газа в сутки", — говорится в сообщении.

Напомним:

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"Укргаздобыча" достигла наибольшей суточной добычи за 5 лет.

8 февраля "Укргаздобыча" запустило 2 новые газовые скважины, которые дают 550 тысяч кубометров газа в сутки. Они пробурены на новых месторождениях.

За январь 2024 года Группа "Нафтогаз" уплатила 6,1 млрд грн налогов - в госбюджет направили 5,6 млрд грн, еще 500 млн грн было направлено в местные бюджеты.

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Экономическая правда