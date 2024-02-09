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"Укргазвидобування" досягло найбільшого добового видобутку за 5 років

П'ятниця, 9 лютого 2024, 20:06 - Анастасія Жарикова

"Укргазвидобування" 8 лютого досягло найбільшого добового видобутку за понад 5 років.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

За підсумками 8 лютого компанія отримала 38,54 млн куб. м товарного газу.

Попередній рекорд добового видобутку був зафіксований у грудні 2018 року. 

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Крім цього, з початку року компанія запустила вже три високодебітні свердловини, які разом дають 800 тис. куб. м газу на добу.

Нагадуємо:

Цього тижня "Укргазвидобування" запустило 2 нові газові свердловини, які дають 550 тисяч кубометрів газу на добу. Вони пробурені на нових родовищах. 

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Наприкінці січня "Укргазвидобування" запустило в експлуатацію нову розвідувальну свердловину на 250 тисяч кубометрів газу на добу.

Укргазвидобування Нафтогаз видобуток газ
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Економічна правда
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