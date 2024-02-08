фото: нафтогаз

"Укргазвидобування" запустило 2 нові газові свердловини, які дають 550 тисяч кубометрів газу на добу. Вони пробурені на нових родовищах.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

"Цього тижня Укргазвидобування запустило 2 нові високодебітні свердловини, які дають 550 тисяч кубометрів газу на добу. Обидві пробурені на нових перспективних родовищах", – йдеться у релізі.

У компанії зазначили, що впродовж 2023-го року "Укргазвидобуванню" вдалось запустити 86 нових свердловин. З них 24 – з початковим дебітом понад 100 тисяч кубометрів на добу.

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Нагадаємо:

Наприкінці січня "Укргазвидобування" запустило в експлуатацію нову розвідувальну свердловину на 250 тисяч кубометрів газу на добу.

Економічна правда

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