"Укргазвидобування" запустило 2 нові газові свердловини
Четвер, 8 лютого 2024, 15:27 -
"Укргазвидобування" запустило 2 нові газові свердловини, які дають 550 тисяч кубометрів газу на добу. Вони пробурені на нових родовищах.
Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".
"Цього тижня Укргазвидобування запустило 2 нові високодебітні свердловини, які дають 550 тисяч кубометрів газу на добу. Обидві пробурені на нових перспективних родовищах", – йдеться у релізі.
У компанії зазначили, що впродовж 2023-го року "Укргазвидобуванню" вдалось запустити 86 нових свердловин. З них 24 – з початковим дебітом понад 100 тисяч кубометрів на добу.
Реклама:
Нагадаємо:
Наприкінці січня "Укргазвидобування" запустило в експлуатацію нову розвідувальну свердловину на 250 тисяч кубометрів газу на добу.
Економічна правда
Реклама:
Реклама: