Суд продлил "дело Мазепы" еще на 9 месяцев после 10 лет расследований

Печерский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении основателя Concorde Capital Игоря Мазепы до 9 месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба юридической фирмы EQUITY.

Печерский суд частично удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований и продлил срок досудебного расследования до девяти месяцев, то есть до 28 августа 2024 года.

"Следствие мотивировало свое ходатайством тем, что за период проведения расследования, так и не было собрано достаточных доказательств для обвинения и передачи уголовного дела для рассмотрения судом по существу", - указывают юристы.

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Указанное уголовное производство зарегистрировано еще в 2014 году и длится почти 10 лет.

"Поэтому остается непонятным, почему этого времени было недостаточно для осуществления необходимых следственных действий", - резюмировали адвокаты Мазепы.

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Напоминаем:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

Печерский районный суд 19 января по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения инвестбанкиру, основателю Concorde Capital Игорю Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов гривен.

Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа 23 января после уплаты залога в размере 21 миллион гривен вышел из СИЗО.

Следствие настаивает, что две преступные группировки - Сергея Слюсаренко и Игоря Мазепы - автономно друг от друга в одно и то же время незаконно завладели стратегически важными землями. В результате государство получило миллионные убытки, а Киев оказался на грани техногенной катастрофы.