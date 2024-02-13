Шмыгаль заявил об "огромных сдвигах" в производстве боеприпасов

В прошлом году Украина увеличила производство минометных снарядов в 42 раза, артиллерийских боеприпасов - в 2,5 раза.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Правительства.

"Огромные сдвиги имеем также в производстве боеприпасов. В прошлом году увеличили выпуск минометных снарядов в 42 раза, артиллерийских снарядов - в 2,5 раза. В 2024 году ожидаем новый пик роста. Этому будет способствовать дерегуляция, которую уже провели", - заявил он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, были созданы алгоритмы разработки и приема в эксплуатацию продукции, что привлечет к выполнению оборонных заказов еще больше украинских производителей.

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Напомним:

9 февраля Кабмин создал промышленно-оборонный комитет. Таким образом планируется вывести оборонно-промышленный комплекс на новый уровень. Во вторник состоялось первое заседание комитета.

С начала года Кабмин выделил 20 миллиардов на фортификационные сооружения.

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Экономическая правда