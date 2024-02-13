Відбулось перше засідання промислово-оборонного комітету України

Перше засідання промислово-оборонного комітету відбулось через тиждень після створення комітету

Про це повідомляє премʼєр-міністр Денис Шмигаль на своєму каналі у Telegram.

Промислово-оборонний комітет створили 9 лютого, для того, щоб "вивести оборонно-промисловий комплекс на новий рівень".

До його складу планували залучити виробників зброї, незалежні експерти та фахівців.

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Після першого засідання комітету, премʼєр не надавав деталей, але зазначив, що було ухвалено низку рішень для синхронізації діяльності між учасниками комітету.

"Насамперед ідеться про розробки кластеру Defence Tech, про масштабування виробництва дронів різних категорій, РЕБ та інших потрібних фронту засобів. Маємо великі зрушення, а новітні розробки вже змінюють хід війни", - зазначив Денис Шмигаль.

Економічна правда

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