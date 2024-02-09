Кабмін створив комітет, який повинен вивести ОПК на новий рівень

В Україні створили промислово-оборонний комітет, до складу якого хочуть залучити виробників зброї. Планується вивести оборонно-промисловий комплекс на новий рівень.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

"У питанні посилення нашого ОПК важливо налагодити системну роботу. У цьому напрямку сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України", – заявив він.

Очолювати комітет буде прем’єр-міністр України.

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"До складу увійдуть також міністр стратегічних галузей, міністр оборони, віцепрем’єр-міністр з економіки, віцепрем’єр-міністр з інновацій, міністр фінансів, голова МВС та голова СБУ", – продовжив Шмигаль.

Крім того, за словами прем’єр-міністра, до роботи комітету хочуть залучити виробників зброї, незалежних експертів та фахівців.

"Наше завдання - вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі", – підсумував він.

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Економічна правда