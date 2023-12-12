Сервис OnlyFans за 2023 год уплатил более 944 тысяч долларов налогов в бюджет Украины

Сервис платной подписки OnlyFans за девять месяцев 2023 уплатил в украинский бюджет 944,1 тысячи долларов "налога на Google".

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев.

Как отмечает Гетманцев, по результатам декларирования за III квартал 2023 года всего работающие в Украине иностранные компании подали 96 деклараций и задекларировали 26,6 млн евро и 29,9 млн долл (или 2,092 млрд грн).

Самые большие суммы в бюджет Украины заплатили компании-гиганты Google, Apple, Sony, eBay, Amazon, Meta и Netflix.

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Также Гетманцев уточнил, что в 2023 году международные компании уплатили НДС в государственный бюджет в размере 8,01 млрд грн.

Напомним:

С момента введения в Украине так называемого налога на Google и на конец октября в Государственный бюджет уплачено эквивалент 10,2 млрд грн.

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