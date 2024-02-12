Новости 12 февраля: обыски у Пашинского, ЕС сделал шаг по передаче дохода с активов РФ Украине

О нефтепродуктах Курченко. Утром 12 февраля Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро пришли с обысками к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому.

О блокаде границы. Польские фермеры начали акции протеста недалеко от пункта пропуска "Зосин", также заблокировано движение возле пункта пропуска "Долгобычев" и "Медика - Шегини".

О технологиях. Российская структура Siemens AG ООО "Системс" (бывшее ООО "Сименс") планирует в феврале 2024 инициировать процедуру добровольной ликвидации.

О санкциях. ЕС предлагает включить три китайские компании, которые помогали РФ, в санкционный список, который будет первым случаем введения санкций против китайских компаний за войну, развязаную Россией.

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О замороженных активах РФ. В понедельник Совет ЕС принял решение, позволяющее в будущем использовать доход от замороженных активов Центрального банка России (ЦБР) для помощи Украине.

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История нефтепродуктов Курченко. За что Пашинскому грозит до 12 лет?

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Бывшему нардепу и теневому куратору оборонной промышленности Сергею Пашинскому грозит 12 лет тюрьмы. Почему власть взялась за него и отразится ли это на обеспечении ВСУ?

Банки на продажу. Кто хочет купить Укргазбанк и "Сенс" и сколько они стоят?

Кто претендует на покупку украинских банков, и сколько они могут стоить в условиях войны.