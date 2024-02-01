Новости 1 февраля: обыски в "Укрнафте", в ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро

Об "Укрнафте". В главном офисе ПАО "Укрнафта" утром 1 февраля сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски.

О 50 миллиардах евро для Украины. Лидеры стран-членов ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро в рамках проекта Ukraine Facility.

О Glusco. ПАО "Укрнафта" осталась управляющим арестованных активов Glusco, которую связывали с Виктором Медведчуком, и активами российской "Татнефти", оплатив 21 млн грн в качестве гарантированных платежей.

О РФ и Тайване. С января 2023 года российская компания I Machine Technology импортировала сложное оборудование, определенное как инструменты для станков с ЧПУ на сумму более 20 миллионов, изготовленное на Тайване, который является стратегическим партнером США.

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Об оборонных закупках. Кабинет Министров поддержал постановление Министерства экономики, которое позволяет проводить оборонные закупки через систему Prozorro.

Эксклюзивы ЭП

Для одних – сокращение, для других – повышение. Как реформа госслужбы изменила зарплаты чиновников?

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Власти запустили реформу государственной службы, в рамках которой части чиновников зарплаты сократят, а части – повысят. Есть и другие изменения. (укр)

У трети народных депутатов новые авто и недвижимость: анализ "военных" деклараций

Каждый третий народный депутат, подавший декларацию за 2022 год, только за первый год большой войны приобрел новый автомобиль или недвижимость. Больше всего приросли ценными активами представители "Слуги народа" и бизнес-группы "Довіра". (укр)