Лидеры ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро

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Лидеры стран-членов ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро в рамках проекта Ukraine Facility.

Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в X.

"Все 27 лидеров договорились о дополнительном 50 млрд евро поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины", – отметил Мишель.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is… Реклама: February 1, 2024

Согласование финансирования откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро на 4 года, из которых 39 млрд евро будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности.

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Напомним:

После декабрьского саммита ЕС многие лидеры выразили уверенность, что Евросоюз непременно примет решение о финансовой поддержке Украины в начале года.

Также в конце декабря Кабинет Министров Украины утвердил проект плана Ukraine Facility для предоставления Европейской комиссии.

Экономическая правда.