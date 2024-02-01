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Лидеры ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро

Четверг, 1 февраля 2024, 12:44 - Игорь Пилипив
 
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Лидеры стран-членов ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро в рамках проекта Ukraine Facility.

Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в X.

"Все 27 лидеров договорились о дополнительном 50 млрд евро поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины", – отметил Мишель.

Согласование финансирования откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро на 4 года, из которых 39 млрд евро будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности.

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Напомним:

После декабрьского саммита ЕС многие лидеры выразили уверенность, что Евросоюз непременно примет решение о финансовой поддержке Украины в начале года.  

Также в конце декабря Кабинет Министров Украины утвердил проект плана Ukraine Facility для предоставления Европейской комиссии.

Экономическая правда.

ЕС финансы Украина
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