"Укрнафта" договорилась об управлении над Glusco, уплатив 21 миллион в госбюджет

ФОТО: GLUSCO

ПАО "Укрнафта" осталась управляющим арестованными активов Glusco, которую связывали с Виктором Медведчуком, и активами российской "Татнефти", оплатив 21 млн грн в качестве гарантированных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что "Укрнафта" перечислила в госбюджет 21 млн грн в качестве гарантированных платежей за управление сетью заправок Glusco.

В АРМА также подтвердили сохранение за "Укрнафтой" управления над сетью АЗК Glusco.

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"Обе стороны достигли компромисса, и от этого выиграла государственная казна и, соответственно, государство и народ Украины. АРМА и "Укрнафта" совместно разблокировали путь для эффективного управления имуществом коллаборанта Виктора Медведчука, чьи активы отныне будут укреплять украинскую государственность, а не разрушать ее", - заявила руководительница АРМА Елена Дума.

Соответственно, АРМА отозвало свою инициативу перед Кабинетом Министров Украины разорвать с "Укрнафта" договор управления сетью заправок Glusco"

Кроме того, "Укрнафта" совместно с АРМА подписали совместное заявление на концентрацию в адрес Антимонопольного комитета Украины. После согласования с АМКУ "Укрнафта" сможет начать фактическое управление сетью АЗК Glusco.

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Напомним:

В начале января Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) инициировало перед Кабмином отмену распоряжений и расторжение договоров с "Укрнафтой", которое управляет арестованными активами Glusco, которую связывали с Виктором Медведчуком, и активами российской "Татнефти".

В мае 2022 года Кабмин согласовал предложение АРМА о передаче в управление НАК "Нафтогаз Украины" арестованных активов компании Glusco (до 2018 года – сеть НК "Роснефть"), которые связывали с Виктором Медведчуком.

В начале августа этого года АРМА объявила о прекращении договоров с "Нефтегаз ойл трейдинг" на управление активами сети АЗС Glusco.

В сентябре Кабинет министров определил "Укрнафту" управляющим активами компании Glusco.

АРМА доказало в суде правомерность расторжения договора управления заправками Glusco с экс-управителем - компанией "Нафтогаз Ойл Трейдинг", входящей в структуру Группы "Нафтогаз".