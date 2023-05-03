Голова Комісії з азартних ігор про ідею ліквідувати відомство: "Що на що ми змінюємо, я не зрозумів"

Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий розкритикував ідею ліквідувати його відомство, заявивши, що запропоновані зміни - "це, по суті, чинні норми законодавства".

Про це Рудий сказав у коментарі hromadske.

"Якщо чесно, я не зрозумів, для чого ця історія, який кінцевий ККД. Переглянувши основні тези, я побачив, що запропоновані зміни - це, по суті, чинні норми законодавства. Що на що ми змінюємо, я не зрозумів", - заявив голова КРАІЛ.

За його словами, законопроєкт змінює лише принцип управління - з колегіальності на одноосібне прийняття рішення, що може потягнути за собою негативні наслідки.

За словами Рудого, зараз є дві нерозв'язані проблеми у чинній реформі: запуск Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) та чіткий податковий закон - їх можна вирішити, шляхом призначення одного або двох членів КРАІЛ і прийняття законопроєкту 2713-д.

"Решти проблем, по суті, немає, тому що орган працює, реформа діє. За минулий рік комісія виконала план на 99%, встановлений ще у мирний час […] Я не розумію, який кінцевий ККД і яку проблему ми розв'язуємо", - додав він.

Рудий також заявив, що цей документ офіційно до комісії не надходив, а ознайомитися з ним він зміг тільки після публікації на сайті Верховної Ради.

У Мінцифрі заявляли, що КРАІЛ - колегіальний орган, до якого входять голова та члени комісії - зараз не може проводити засідання щодо видачі ліцензій, бо не має достатньо людей. Рудий погодився, але зауважив, що до Кабміну вже два місяці пишуть листи з проханням призначити 1-2 нових членів.

"Справді, кворум необхідний, бо у нас висять пакети документів на отримання ліцензій. Необхідно ухвалювати рішення щодо санкційної політики, анулювання ліцензій", - заявив він.

Також Рудий запевняє, що саме ця колегіальність потрібна для прозорого ухвалення рішень, а запропонований законопроєкт нібито передбачає одноосібне ухвалення рішення.

"Заангажувати 7 людей набагато складніше, ніж одну. Тому перехід до одноосібної форми мені здається більш ризикованою історією, ніж до колегіальної форми [...] Для чого призначати людину, яка може одноосібно ухвалити рішення?" - вважає він.

Віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що цей законопроєкт дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій, процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями.

Натомість Рудий вказує, що певна автоматизація вже є: передбачена можливість подання документів в електронному вигляді, розроблений варіант, наприклад, заново не подавати ліцензію на гральний автомат.

Нагадаємо:

Мінцифри пропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії - уряд підтримав відповідний законопроєкт, і він відправляється на розгляд у парламент.

Як писала ЕП, 28 лютого під час засідання тимчасової слідчої комісії представники СБУ та Бюро економічної безпеки (БЕБ) розповіли про участь девʼяти українських банків у схемах, які дозволяли гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.

Один з учасників засідання розповів ЕП, що серед цих банків правоохоронці називали державний Укргазбанк, який НБУ оштрафував на 64,6 млн грн, а також "IBOX банк", який регулятор вирішив ліквідувати.

Останній допомагав нелегальному азартному бізнесу за допомогою схеми "міскодингу".

Операції клієнтів банків мають чотиризначні коди. Вони дозволяють банкам зрозуміти, на що людина витратила гроші (квіти, продукти, техніка), і встановлювати кешбеки за окремими категоріями. Свій код мають й азартні ігри – 7995.

Міскодинг полягає в тому, що банк умисно маркував операції азартних ігор за іншим кодом (найчастіше 7994, який відповідає за комп’ютерні ігри), аби в нелегального організатора азартних ігор не виникали додаткові податкові зобов’язання.

У межах роботи схем використовувалися сайти-двійники ліцензованих операторів грального бізнесу, а також термінали самообслуговування банку, через які проводилися розрахунки.

Повідомлялось, що Міністерство цифрової трансформації, яке у серпні отримало у сферу відповідальності гральний бізнес, запропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в казино компанії "Твоя беттінгова компанія".

Президент Володимир Зеленський розглянув електронну петицію щодо заборони роботи в Україні російському букмекеру 1xBet, яку підписали понад 25 тисяч громадян.

Згодом КРАІЛ таки анулювала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на роботу бренду 1xBet у сфері організації та проведення азартних ігор.

Економічна правда