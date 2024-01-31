Новости 31 января: "ГарПок" снизил долги перед зеленой генерацией, бизнес критикует законопроекты о реформе БЭБ

О долгах перед зеленой генерацией. Государственная компания "Гарантированный покупатель" снизила долги перед зеленой генерацией на 5,8 млрд грн (на 15%) - до 31,8 млрд грн.

О реформе БЭБ. Европейская Бизнес Ассоциация выступила против правительственных законопроектов №10439 и №10440 по реформированию БЭБ в нынешних редакциях. Ассоциация предлагает доработать уже зарегистрированные законопроекты №10088 и 10088-1.

О беспошлинном режиме для товаров из Украины. Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

О 50 млрд евро для Украины. Лидеры ЕС 1 февраля предложат ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро для преодоления сопротивления со стороны Венгрии.

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О деньгах от продажи "Челси". Средства от продажи футбольного клуба "Челси", который принадлежал "прокремлевскому" российскому олигарху Роману Абрамовичу уже 2 года заморожены на банковском счете в Великобритании.

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Первая минеральная война. Как монополия Китая заставляет Евросоюз показывать зубы

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Конфликт между Востоком и Западом не обязательно будет военным. Полем битвы уже сейчас являются источники сырья, без которого невозможно технологическое существование. Кто победит? (укр)

Рынок недвижимости номер один в мире. Как украинцы строят на острове Бали

Туристическая привлекательность острова Бали сделала его рынок недвижимости одним из самых привлекательных в мире. Строят там даже украинские компании. (укр)