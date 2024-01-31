"Гарантированный покупатель" снизил долги перед зеленой генерацией почти на 6 миллиардов

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Государственная компания "Гарантированный покупатель" снизила долги перед зеленой генерацией на 5,8 млрд грн (на 15%) - до 31,8 млрд грн.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что до проплаты долг "ГарПока" перед ВИЭ был 37,6 млрд грн.

Так, 31 января "Гарантированный покупатель" провел оплату на общую сумму 5,8 млрд грн, в т. ч. за июнь-сентябрь 2023 года - 5,5 млрд грн и за январь 2024 года - 314,1 млн грн.

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При этом оплату осуществили за счет средств, полученных от "Укрэнерго".

"Общий уровень за июнь 2023 года составил 64,7%, за июль - 81,5%, за август - 84,8%, за сентябрь - 78,3%. Всего за 2023 год уровень расчетов по ВИЭ - 71,2%.

Уровень оплаты авансовых платежей за первые две декады января 2024 года составил 98%", - пишет издание.

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Эоконмическая правда