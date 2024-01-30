Новости 30 января: прогноз по мировому ВВП, синюю ветку метро в Киеве не успеют отремонтировать за 6 месяцев
О мировом ВВП. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз мирового экономического роста до 3,1% в 2024 году и 3,2% в 2025 году - прогноз на этот год на 0,2 п.п. выше, чем в октябрьском обзоре.
О столичном метро. Ремонт аварийного участка синей ветки киевского метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" планируют завершить осенью этого года.
Между станциями киевского метро "Лыбедская" и "Демеевская" будут строить новый участок тоннеля на замену аварийному.
О новых блоках АЭС. Источником финансирования проекта достройки новых атомных блоков на Хмельницкой АЭС станут собственные средства "Энергоатома", деньги международных банков и финансовых учреждений.
О тарифе на электричество для населения. Кабинет министров этой зимой не планирует изменения никаких тарифов для населения.
О финансировании партий. 17 января 2024 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществило ежеквартальный перевод четырем политическим партиям, представленным в парламенте, средства на финансирование уставной деятельности.
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