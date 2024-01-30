Синюю ветку метро в Киеве не успеют отремонтировать за 6 месяцев, как обещал Кличко

Ремонт аварийного участка синей ветки киевского метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" планируют завершить осенью этого года.

Об этом сообщил CEO холдинга MS Capital, в который входит компания Autostrada, которая проводит эти работы, Максим Шкиль.

"В настоящее время восстановительные работы ведутся как внутри тоннеля, так и снаружи. После того, как будут перенесены все инженерные сети, начнется разработка котлована для демонтажа поврежденных конструкций тоннеля", - добавил Шкиль.

Сейчас проводится бурение свай, поверх которых будет сделана разгрузочная плита для минимизации нагрузки над тоннелем. На плите будет работать тяжелая техника - в частности, буровая установка, которая будет бурить стену в грунте способом буросечных свай, чтобы предотвратить проникновение воды в котлован.

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Бизнесмен добавил, что для работ задействованы 30 единиц техники.

"Восстановление перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" планируем завершить осенью 2024 года. Работаем на объекте 24/7", - резюмировал Шкиль.

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Напоминаем:

В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".

В декабре в КГГА заявляли, что завершить восстановительные работы и восстановить движение между "Лыбедской" и "Демеевской" планируется в течение шести месяцев.