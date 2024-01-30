В "Энергоатоме" рассказали, за какие деньги планируют строить новые блоки АЭС

Источником финансирования проекта достройки новых атомных блоков на Хмельницкой АЭС станут собственные средства "Энергоатома", деньги международных банков и финансовых учреждений.

Об этом пресс-служба "Энергоатома" сообщила в ответ на запрос ЭП.

"Деньги из бюджета на строительство новых блоков выделяться не будут. Источником финансирования будут собственные средства, деньги иностранных банков и финансовых учреждений", – заявили в пресс-службе.

Из собственных источников ЭП стало известно, что для финансирования строительства блоков ведутся переговоры с одним из банков США.

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Напомним, на прошлой неделе министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина начнет строительство 4 новых ядерных реакторов в этом году.

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