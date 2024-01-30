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В "Энергоатоме" рассказали, за какие деньги планируют строить новые блоки АЭС

Вторник, 30 января 2024, 14:00 - Николай Топалов

Источником финансирования проекта достройки новых атомных блоков на Хмельницкой АЭС станут собственные средства "Энергоатома", деньги международных банков и финансовых учреждений.

Об этом пресс-служба "Энергоатома" сообщила в ответ на запрос ЭП.

"Деньги из бюджета на строительство новых блоков выделяться не будут. Источником финансирования будут собственные средства, деньги иностранных банков и финансовых учреждений", – заявили в пресс-службе.

Из собственных источников ЭП стало известно, что для финансирования строительства блоков ведутся переговоры с одним из банков США.

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Напомним, на прошлой неделе министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина начнет строительство 4 новых ядерных реакторов в этом году.

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Предыстория:

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  • 22 ноября 2021 года ГП "НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse подписали два соглашения о сотрудничестве с целью реализации пилотного проекта по строительству энергоблоков АР1000 на площадке Хмельницкой АЭС.

  • 20 января 2023 года правительство Украины согласовало предложения Минэнерго о разработке ТЭО строительства ядерной установки с применением технических характеристик реакторной установки типа АР1000.

  • 17 декабря 2023 года "Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о закупке оборудования для 5-го энергоблока Хмельницкой АЭС.

  • Галущенко уже говорил, что Украина планирует в 2024 году начать строительство крупных блоков для атомных электростанций в сотрудничестве с США, но не давал подробностей.

  • В целом Украина планирует построить 9 новых энергоблоков для АЭС по американской технологии АР1000. 

  • Реактор Westinghouse, который планируют закупить для нового энергоблока на Хмельницкой АЭС, обойдется Украине в 437,5 млн долларов.

Энергоатом АЭС электроэнергия
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