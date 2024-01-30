МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 2024 год

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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз мирового экономического роста до 3,1% в 2024 году и 3,2% в 2025 году - прогноз на этот год на 0,2 п.п. выше, чем в октябрьском обзоре.

Об этом говорится в январском обзоре мировой экономики.

"Глобальный рост прогнозируется на уровне 3,1% в 2024 году и 3,2% в 2025 году, причем прогноз на 2024 год на 0,2 п.п. выше, чем в обзоре в октябре 2023 года, благодаря большей, чем ожидалось, устойчивости экономики США, нескольких крупных стран с формирующимися рынками и развивающихся стран, а также фискальной поддержке в Китае.

Однако прогноз на 2024-25 годы ниже среднего исторического показателя (2000-2019 годы) на уровне 3,8% из-за повышения учетных ставок для борьбы с инфляцией, свертывания фискальной поддержки на фоне высокой долговой нагрузки на экономическую активность и низкого базового роста производительности труда", - говорится в заявлении.

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Ожидается, что глобальная базовая инфляция снизится до 5,8% в 2024 году и до 4,4% в 2025 году, причем прогноз на 2025 год был пересмотрен в сторону снижения.

"В условиях дезинфляции и стабильного роста вероятность "жесткой посадки" уменьшилась, а риски для глобального роста в целом сбалансированы. С другой стороны, быстрая дезинфляция может привести к дальнейшему смягчению финансовых условий.

С другой стороны, новые скачки цен на сырьевые товары, вызванные геополитическими потрясениями, в частности атаками на суда в Красном море, а также перебои с поставками или более устойчивая базовая инфляция могут продолжить жесткие монетарные условия. Углубление проблем в секторе недвижимости в Китае или в других странах, резкое повышение налогов и сокращение расходов также могут вызвать разочарование в росте", - говорится в отчете.

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При этом в МВФ считают, что ближайшая задача политиков сейчас заключается в том, чтобы успешно справиться с окончательным уменьшением инфляции до целевого уровня, изменяя денежно-кредитную политику.

В отчете также говорится, что Фонд улучшил прогноз в 2024 году как для США (до 2,1%), так и для Китая (4,6%), двух крупнейших экономик мира, из-за более быстрого, чем ожидалось, снижения инфляции.

Напомним:

В 2024 году Международный валютный фонд ожидает роста ВВП России на 2,6%, что более чем вдвое превышает темпы, которые МВФ прогнозировал в октябре, и несколько медленнее, чем 3-процентный рост, который ожидается в 2023 году.

Экономическая правда