Минфин разместил ОВГЗ на 1,6 миллиарда

Министерство финансов на аукционах 30 января разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму почти 1,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, от размещения 1-летних облигаций под 16,8% удалось привлечь 471 млн грн.

Зато от продажи ОВГЗ со сроком обращения 1,7 года поступило 925 млн грн под 17,6% годовых.

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В то же время размещение облигаций сроком обращения более трех лет принесло госбюджету 167 млн грн под 18,5% годовых.

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Напоминаем:

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На первом аукционе по размещению ОВГЗ в этом году 9 января Минфин разместил облигации на сумму почти 16,8 млрд гривен.

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 16 января привлекло 8,5 миллиарда гривен в бюджет.

Министерство финансов на аукционах 23 января разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму 6 мдрд грн (в эквиваленте).

Экономическая правда