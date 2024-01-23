Минфин привлек 6 миллиардов от продажи ОВГЗ

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Министерство финансов на аукционах 23 января разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму 6 мдрд грн (в эквиваленте).

Об этом говорится на сайте Минфина.

Так, от размещения облигаций со сроком обращения 22 месяца под 17,6% удалось привлечь 1,64 млрд грн.

Зато от продажи годовых ОВГЗ поступило 289,33 млн грн под 16,8% годовых.

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В то же время размещение облигаций сроком обращения более трех лет принесло госбюджету 262,76 миллиона гривен под 18,5% годовых.

Также Минфин разместил облигации в валюте с погашением через 14 месяцев на 101,6 млн долл под 4,65%.

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Напоминаем:

На первом аукционе по размещению ОВГЗ в этом году 9 января Минфин разместил облигации на сумму почти 16,8 млрд гривен.

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 16 января привлекло 8,5 миллиарда гривен в бюджет.

Экономическая правда