Жеваго избежал рассмотрения нового дела по банку "Финансы и Кредит" в суде Лондона

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Миллиардер Константин Жеваго выиграл судебный процесс в Лондоне по обвинению в хищении денег обанкротившегося банка "Финансы и кредит".

Об этом пишет Reuters.

Против Жеваго подали иск от имени банка, в котором он опосредованно владел 95% акций до его банкротства в 2015 году.

"Компания WWRT Ltd подала иск в Высокий суд Лондона, которая обвинила Жеваго в том, что банк выдавал кредиты подконтрольным ему компаниям", - пишет агентство.

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Жеваго неоднократно отрицал какие-либо правонарушения и утверждал, что любое дело, связанное с предполагаемым мошенничеством, не должно рассматриваться в Лондоне.

"Судья Ричард Джейкобс поддержал позицию украинского миллиардера своим письменным решением, вынесенным в пятницу. Это решение является победой для 50-летнего Жеваго", - добавляет Reuters.

Как отмечает Forbes, WWRT Ольги Гутовской известна тем, что занимается реструктуризацией и взысканием долгов с владельцев украинских банков-банкротов. Гутовская обвиняет их в "мошенничестве и похищении средств".

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В сентябре 2021 года суд Лондона уже не признавал свою юрисдикцию в иске Фонда гарантирования вкладов физлиц и банка "Финансы и Кредит" против Жеваго. Суд заявлял, что не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, "поскольку видит проблему в необходимости применения украинского законодательства, в котором он не является экспертом".

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Напоминаем:

17 сентября 2015 года Нацбанк признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным. Ликвидируемый банк закончил 2015 год с убытком 21,05 млрд гривен.

В рамках расследования было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений самому Жеваго, а также ряду топ-менеджеров банка.

27 декабря 2022 года украинского бизнесмена, экснардепа Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны.

Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте беглого украинского олигарха Константина Жеваго.

Арестованный во Франции украинский бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго покинул пост директора и вышел из совета директоров Ferrexpo.

Подозреваемый в растрате украинский бизнесмен Константин Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из под стражи, он не может покидать материковую Францию.

Верховный суд Франции 10 ноября 2023 года отклонил апелляцию украинской стороны и постановил, что украинский миллиардер Константин Жеваго не должен быть экстрадирован по обвинениям в растрате по делу банка "Финансы и кредит".

В июле 2021 г. сообщалось, что Интерпол объявил олигарха Константина Жеваго в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований.

Тогда пресс-служба и адвокаты бизнесмена также отвергли эту информацию из-за отсутствия официальных подтверждений этого заявления от Интерпола.

Экономическая правда