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Как можно быстрее примем соответствующее законодательство и начнем строительство крупных блоков - Галущенко

Воскресенье, 21 января 2024, 16:25 - Экономическая правда

Украина планирует в 2024 году начать строительства крупных блоков для атомных электростанций в сотрудничестве с США. 

Об этом сообщил Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Министр отметил, что в планах на 2024 год есть строительство крупных энергоблоков для атомных станций. 

Эти проекты реализуются в рамках сотрудничества со странами Запада, в частности с США. 

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Среди других приоритетов на 2024 год Министр также назвал децентрализацию и наращивание мощностей распределенной генерации электроэнергии, в частности благодаря установке газовых турбин, а также продолжение ремонтной кампании и замещение высоковольтных трансформаторов на подстанциях, системы защиты.

Как известно, Украина планирует построить всего 9 новых энергоблоков для АЭС по американской технологии АР1000.

Напомним:

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Соглашение о закупке первой реакторной установки АР1000 "Энергоатом" и Westinghouse подписали 17 декабря.

Сообщалось, что Реактор Westinghouse для нового энергоблока на Хмельницкой АЭС, обойдется Украине в 437,5 млн долларов.

АЭС Минэнергетики Галущенко ядерная энергетика
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