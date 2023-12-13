У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"

У Костянтина Жеваго заявили, що Нацбанк продав єдиний майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ Білоцерківській міській раді з порушеннями.

Про це йдеться в заяві пресслужби бізнесмена.

У 2015 році, рятуючи банк, акціонери банку "Фінанси та Кредит" передали в заставу майно в якості поручительства перед НБУ за кредитами рефінансування, які в повному обсязі та під наглядом кураторів НБУ були виплачені власникам депозитів в обсязі до 200 тисяч гривень кожному вкладнику.

Серед компаній-поручителів була ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", власником Єдиного майнового комплексу ТЕЦ у травні 2023 року в результаті рішення Господарського суду м.Києва став Нацбанк.

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У пресслужбі екснардепа та наголосили, що він є не єдиним акціонером ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" та наголосилина порушеннях під час продажу цього активу.

Жеваго заявив, що здивований "вибірковим та незаконним підходом НБУ до питання продажу заставного майна". Він додав, що відповідно до закону "Про Національний банк України" задоволення боргових вимог за заставним майном має відбуватися за рахунок чистого доходу від відчуження такого майна. Ціна заставного майна визначається лише на відкритих торгах.

"Тому всі продажі НБУ має здійснювати через прозорий аукціон з метою отримання найбільшої ціни (як це робить Фонд державного майна України, намагаючись отримати найбільшу ціну за майно, яке він реалізує і як раніше завжди робив і НБУ, продаючи отримане заставне майно виключно на прозорих аукціонних торгах). Натомість Нацбанк цього разу навмисно оминув аукціон і продав Білоцерківську ТЕЦ, вартість якої становить близько 1 млрд гривень, завчасно визначеному покупцю (в незаконний спосіб і без аукціону) за штучно заниженою ціною в 298,6 млн. гривень", - заявив олігарх.

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За його словами, таким чином державі та законним акціонерам БТЕЦ було завдано збитків на понад 500 млн гривень.

Жеваго назвав цей продаж "чистою корупцією з боку НБУ та покупця - Білоцерківської міської ради, яка в незаконний та не встановлений порядком спосіб придбала цю власність".

"Сподіваюся, що антикорупційні органи України нададуть справедливу та адекватну оцінку таким корупційним діям", - резюмував Жеваго.

Нагадуємо:

11 грудня стало відомо, що міська рада Білої Церкви на початку грудня викупила єдиний майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ, яку Нацбанк забрав у Костянтина Жеваго за борги.

Як писала раніше ЕП, Білоцерківська ТЕЦ була поручителем за зобов’язаннями "Фінанси та Кредит" Жеваго перед НБУ за низкою кредитів.

Білоцерківська міська рада запропонувала Нацбанку викупити ТЕЦ за 298,6 млн грн, зазначає liga.net.

При цьому пов'язана з Жеваго компанія Mulready Ventures Limited намагалася заблокувати угоду в судах, але їй цього зробити не вдалось - 21 листопада Північний апеляційний господарський суд зняв заборону на продаж ТЕЦ.