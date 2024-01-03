Получение нового жилья вместо разрушенного: жилищный сертификат реализовала первая семья

В Украине осуществили первую реализацию жилищного сертификата - семья из Гостомеля, которая потеряла жилье в результате агрессии РФ, в ближайший месяц переезжает в новое в Буче Киевской области.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Важно, что со стартом программы компенсаций за уничтоженное жилье женщина приняла решение вернуться в Украину из эвакуации", - отметил министр.

По его словам, в целом для выплаты компенсаций за полностью уничтоженное жилье сформировано 1826 жилищных сертификатов. Из них уже более 400 семей забронировали средства для покупки нового жилья, а значит определились с новой недвижимостью и готовы заключать сделки купли-продажи.

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Для того чтобы получить сертификат, нужно подать заявление через приложение "Дія". После этого комиссия органов местного самоуправления обработает заявление, рассчитает сумму компенсации и сформирует сертификат, уведомление о котором придет в "Дію".

За сертификат можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость.

Также продолжается выплата государственной денежной помощи на ремонты - еВідновлення.

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На срочные ремонты по программе уже выплатили средства для 32 тысяч семей на общую сумму 2,4 миллиарда гривен. На капитальные - выплачены средства для 3 тысяч семей на общую сумму 900 миллионов гривен.

Чтобы получить помощь на ремонт жилья, поврежденного в результате боевых действий нужно:

подать информационное сообщение о поврежденном имуществе и заявление на получение помощи (через приложение или портал "Дія", ЦНАП или нотариуса);

получить решение комиссии местного совета о сумме компенсации;

получить средства на восстановление на виртуальную карту, которую можно открыть в одном из банков-партнеров программы.

Напоминаем:

19 декабря на Едином портале государственных услуг "Дія" запустили обмен жилищного сертификата на жилье.

В конце сентября в "Дії" стали доступны для ознакомления жилищные сертификаты - их получили те украинцы, кто в рамках программы "еВідновлення" подавал соответствующую заявку на восстановление разрушенного жилья.

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