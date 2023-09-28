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У "Дії" відкрили житлові сертифікати, можна починати обрати місце проживання та нерухомість - Шмигаль

Четвер, 28 вересня 2023, 16:47 - Лія Ільченко

У додатку "Дія" стали доступні для ознайомлення житлові сертифікати - їх отримали ті українці, хто в рамках програми "єВідновлення" подавав відповідну заявку на відновлення зруйнованого житла.

Про це оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні в межах програми "єВідновлення" відкриваємо перегляд житлових сертифікатів у "Дії. Завдяки їм українці, чиє житло було повністю зруйноване Росією, зможуть придбати нове. Усі, хто подав заявку через "Дію", в окремій вкладці розділу "єВідновлення" повністю побачать свій сертифікат.", - зазначив він.

Повноцінний запуск житлових сертифікатів очікується в листопаді цього року, але вже сьогодні є можливість вибрати для себе місце для життя та варіанти нерухомості.

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"Механізм їх використання ще доопрацьовується. Плануємо повноцінний запуск вже в листопаді цього року. Однак зараз вже є можливість вибрати для себе краще місце для життя та найбільш оптимальні варіанти нерухомості", - повідомив Шмигаль.

За словами глави уряду, про те, як сертифікати можна буде використовувати на практиці, згодом детально поінформують Мінвідновлення та Міністерство цифрової трансформації.

"Таким чином, програма є Відновлення поступово охоплює всіх українців, чиє житло вразили російські терористи", - зазначив прем'єр.

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Нагадуємо:

На сьогодні Уряд уже здійснює цільові витрати для ремонту пошкодженого житла.

Йдеться про компенсацію пошкоджень у розмірі до 200 тис. грн.

У майбутньому очікується розширення програми і надання компенсації за більші пошкодження та втрачене житло. Цьому сприятимуть окремі програми, що фінансуються міжнародними донорами.

 

житло нерухомість війна
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