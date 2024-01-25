Новости 25 января: НБУ оставил учетную ставку на уровне 15%, хакеры атаковали датацентр "Парковый"
Об импорте Россией микросхем. В 2023 году Россия, несмотря на санкции, которые призваны помешать ей завладеть технологиями, импортировала современных американских и европейских микросхем на сумму более 1 млрд долл.
О БЭБ. Бюро экономической безопасности направило в суд обвинительный акт в отношении известного дистрибьютора сигарет, в котором содержатся обвинения в 300 млн грн не уплаченных налогов и легализации 1,3 млрд грн.
Об учетной ставке. Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%.
Об ООН. Организация Объединенных Наций подтвердила, что открыла счет в российском банке, поскольку западные санкции затруднили использование обычных платежных каналов.
О хакерской атаке. НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из дата-центров компании.
Причиной сбоев в работе сервисов "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Укрпочты", а также системы "Шлях" стала масштабная кибератака на датацентр "Парковый".
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"Взлетели за пределы стратосферы". Как датский фармгигант Novo Nordisk захватывает мир лекарствами от ожирения
Столетняя датская компания стала номером один на фондовом рынке Европы. Ее капитализация превышает ВВП Дании, а центробанк страны вынужден держать более низкие процентные ставки.