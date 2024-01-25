Збої у сервісах "Укрпошти", "Нафтогазу" і УЗ сталися через кібератаку на датацентр "Парковий"

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Причиною збоїв у роботі сервісів "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Укрпошти", а також системи "Шлях" стала масштабна кібератака на датацентр "Парковий".

Про це повідомили в компанії.

У датацентрі заявили, що "стали об'єктом кібератаки, що призвело до тимчасових перебоїв у нормальному функціонуванні сервісів".

Згодом у компанії заявили про відновлення стабільної і безперебійної роботи інфраструктури датацентру.

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"Все обладнання клієнтів, яке розміщене локально в ЦОД, працює безперебійно у штатному режимі. Всі інженерні системи (кліматична система, екосистема безперебійного живлення, пожежна безпека, охоронні системи, моніторинг роботи обладнання й інші) працюють у штатному режимі.

Щодо інших сервісів датацентру: наразі триває оцінка й перевірка працездатності всіх хмарних сервісів. Деталі оголосимо найближчим часом, щойно матимемо вичерпні дані від усіх відповідних служб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Forbes, хмарним сховищем компанії користуються десятки держорганів - у "хмарі" вони зберігають великі масиви даних, на кшталт файлів, відео, зображень тощо, які використовують в інтернеті.

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Нагадаємо:

Зранку 25 січня НАК "Нафтогаз України" повідомив про масштабну кібератаку на один з дата-центрів компанії. Зокрема, були недоступні гарячі лінії газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та "Газмережі".

У Державній службі з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") попередили про технічний збій у роботі сайту відомства та системи "Шлях".

Також виникли тимчасові труднощі з придбанням квитків через чат-бот і термінали АТ "Укрзалізниця".

Про технічний збій у IT-системах повідомили в "Укрпошті".

Економічна правда