"Злетіли за межі стратосфери". Як данський фармгігант Novo Nordisk захоплює світ ліками від ожиріння

Головним науковим відкриттям 2023 року за версією журналу Science стали ліки проти ожиріння на базі пептиду ГПП-1. Це й не дивно, адже, за даними ВООЗ, на планеті понад мільярд людей мають цю проблему.

Раніше вважалося, що лікування ожиріння складне й малоефективне. Однак в останні роки з'явилися препарати, які можуть змінити ситуацію. Мова йде про ліки, які імітують гормон ГПП-1, синтезований у кишечнику. Вони не лише допомагають схуднути, а й мають інші переваги, серед яких – зниження симптомів серцевої недостатності та ризику серцево-судинних захворювань.

Ін’єкційний препарат Wegovy та його аналог Ozempic стрімко набирають популярності. Їх активно застосовують голлівудські зірки, а зізнання Ілона Маска, що він використовував Wegovy для схуднення, викликали неабиякий ажіотаж.

Таким чином, у фармацевтиці формується новий ринок і "вершки з нього збирає" данська Novo Nordisk, яка випустила ці препарати. Її капіталізація перевищує ВВП Данії, а гендиректора Ларса Фруергаарда Йоргенсена FT визнала людиною 2023 року.

Як Wegovy та Ozempic стали бестселерами

У 2023 році фармацевтичний гігант Novo Nordisk тричі підвищував прогнози річного доходу, а його чистий прибуток у третьому кварталі зріс на третину порівняно аналогічним періодом 2022 року, сягнувши майже 4 млрд дол. Загальний дохід за третій квартал 2023 року зріс до 8 млрд дол.

Усе це завдяки препаратам Wegovy та Ozempic, які, можливо, уже зробили революцію в боротьбі людства з проблемою ожиріння. П’яту частину доходу концерну в третьому кварталі принесли продажі Wegovy. Що це за ліки?

Ozempic – препарат для лікування діабету другого типу. Він надійшов у продаж шість років тому. Один з його супутніх ефектів – зниження ваги. Дедалі більше людей без діабету використовують його не за призначенням, а для схуднення. Wegovy – аналог Ozempic, зареєстрований саме для зниження ваги.

Ці ліки містять речовину семаглутид, яка знижує апетит і подовжує відчуття ситості. Суть ефекту препарату в тому, що він уповільнює травлення і дає змогу їжі довше залишатися в шлунку. Семаглутид симулює функції гормону глюкагоноподібний пептид-1 (ГПП-1) – змушує підшлункову залозу виробляти інсулін, а також допомагає клітинам його засвоювати.

Препарат Wegovy став справжнім хітом продажів у США Getty Images

Дослідження також виявили, що ГПП-1-препарати знижують імовірність серцево-судинних захворювань – інфаркту та інсульту – і допомагають у лікуванні деяких хвороб органів дихання, які часто супроводжують людей з ожирінням. За словами доцента економічного факультету Копенгагенського університету Андерса Мунк-Нільсена, ГПП-1-препарати – це "ліки мрії" для виробника.

"Може звучати зловісно, але якщо подивитися з комерційного погляду, то пацієнт приймає препарат, хвороба минає і він перестає його купувати. З Wegovy та Ozempic усе навпаки: їх треба приймати протягом усього життя. Гадаю, саме тому вартість акцій Novo Nordisk злетіла за межі стратосфери.

Варто розуміти, що ожиріння має безліч супутніх захворювань. Пацієнти схильні до підвищеного ризику діабету, серцево-судинних захворювань, проблем з диханням, тому ліки, які знижують ризики цих захворювань, – це потенційно зовсім інший рівень у фармацевтиці", – зазначає вчений.

Також з’явилися дані, що ГПП-1-препарати мають ефект проти ниркової недостатності і, ймовірно, можуть допомогти позбутися алкогольної, нікотинової та ігрової залежностей. Якщо це підтвердиться, то такі ліки можуть докорінно змінити ринок фармацевтики та принести виробнику золоті гори.

Наразі ці препарати затверджені регуляторами лише для лікування діабету другого типу та ожиріння. До того ж про їх ефективність у боротьбі із залежностями каже тільки Novo Nordisk, посилаючись на власні дослідження.

Ще одна проблема – не повністю вивчені довгострокові побічні ефекти. Деякі дослідження виявили, що ГПП-1-препарати можуть збільшити ризик розвитку панкреатиту, кишкової непрохідності та навіть паралічу шлунка.

Серед головних ризиків – недосліджені негативні побічні ефекти Getty Images

Пацієнти, які приймають такі ліки, скаржаться зокрема на нудоту і діарею. У вересні 2023 року Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США (FDA) отримало понад 8 тис звернень із скаргами на шлунково-кишкові розлади після застосування препаратів із семаглутидом, серед яких Ozempic та Wegovy.

Проти Novo Nordisk та її конкурента Eli Lilly у США подали позови: пацієнти вимагають компенсації за те, що компанії не попередили про зазначені ризики.

На троні фондового ринку

Популярність Ozempic та Wegovy зробила Novo Nordisk найдорожчою компанією в Європі. У серпні 2023 року, після публікації результатів нових випробувань ліків проти ожиріння, фармгігант став другою за вартістю компанією континенту після "імперії розкоші" LVMH, а за кілька тижнів узагалі скинув LVMH з трону, коли дослідження показали, що Wegovy знижує ризик серцевих нападів та інсультів на 20%.

На тлі такої новини акції підскочили на 17%. Аналітики очікували, що вагомі результати випробувань змусять медичну владу різних країн та приватні компанії покривати витрати пацієнтів на Wegovy та інші схожі препарати від ожиріння, тим самим підвищивши на них попит.

Як показав час, вони не помилилися: ринкова капіталізація Novo Nordisk у кінці 2023 року перевищила 418 млрд євро. Серед світових фармацевтичних гігантів попереду лише найбільший виробник ліків Eli Lilly (484 млрд євро).

Керівник Novo Nordisk Ларс Фруергаард Йоргенсен – людина року за версією FT Getty Images

Загалом у 2023 році акції компанії зросли на 42%, а з кінця 2018 року – більш ніж учетверо. Сектор ліків проти ожиріння та діабету також стрімко розширюється: зараз він оцінюється 6 млрд дол, а до 2030 року може сягнути 100 млрд дол.

Виглядає так, що акції компанії ростимуть і надалі. Очікується, що у 2024 році доходи концерну сягнуть 37,4 млрд євро, а до 2026 року – 43,7 млрд євро. Експерти прогнозують, що рушійною силою залишатиметься сегмент лікування діабету та ожиріння, який за девʼять місяців 2023 року зріс на 82%.

Британський фінансовий конгломерат Barclays прогнозує, що цьогоріч продажі Wegovy сягнуть 7,3 млрд дол, Ozempic – 16,5 млрд дол.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про понад мільярд людей на планеті, які страждають від ожиріння. Це втричі більше, ніж пів століття тому. У США це проблема 42% громадян. Щороку це коштує країні 173 млрд дол, тому величезний попит на ліки для схуднення, найімовірніше, зберігатиметься.

Очікується, що Novo Nordisk та Eli Lilly домінуватимуть на ринку, разом контролюючи 80% його обсягів до кінця цього десятиліття. Лише в США клієнтська база таких препаратів сягне 15 млн осіб.

Вплив на економіку Данії

За інформацією NYT, різкий підйом данської фармкомпанії після ста років успішного, але спокійного бізнесу призвів до того, що Novo Nordisk почала занадто сильно та унікально впливати на економіку всієї країни.

Концерн є одним з найбільших місцевих роботодавців. Його акції мають найбільшу популярність серед інвесторів, галузь забезпечує майже все економічне зростання країни, а капіталізація виробника навіть перевищила річний ВВП Данії за 2022 рік (410 млрд дол проти 400 млрд дол).

Центробанку Данії навіть довелося піднімати прогноз економічного зростання на 2023 рік до 1,7% у вересні з 0,9% в березні. Головна причина – ефект від зростання Novo Nordisk. Фонд Novo Holdings, який керує компанією, за 2022-2026 роки може отримати близько 12,5 млрд дол непередбачених доходів.

"Успіхи Novo Nordisk забезпечують все економічне зростання Данії, а різке зростання іноземних продажів ліків спонукає центробанк тримати нижчі відсоткові ставки. Вплив компанії значний. Є Novo Nordisk, а є решта економіки", – писала NYT.

Данії з населенням менше 6 млн осіб не звикати до всесвітньо відомих компаній: судноплавного гіганта Maersk, виробника конструкторів Lego, пивоварного концерну Carlsberg. Проте до зростання Novo Nordisk данці не були в ситуації, коли одна компанія відіграє таку велику роль, кажуть економісти Danske Bank.

Вплив Novo Nordisk на данську економіку, очевидно, ростиме, бо для розширення компанії є всі передумови. Деякі аналітики порівнюють прорив у галузі ліків проти ожиріння із створенням смартфонів або революцією на ринку таксі з появою Uber.

Підйом Novo Nordisk має і позитивний, і негативний впливи на економіку Данії Getty Images

Проте, підкреслює NYT, диспропорційне зростання несе і ризики. Попри значний вплив фармпромисловості Данії на економічне зростання країни це не привело до істотного збільшення зайнятості. Головна причина – більша частина виробництва Novo Nordisk зосереджена за кордоном, зокрема в США, а данці виграють здебільшого завдяки отриманню високих податків від концерну.

Крім того, фірма заробляє більшу частину своїх грошей у США і таким чином тисне на національну валюту Данії, обмінюючи долари на крони. Центробанк змушений витрачати крони на купівлю іноземної валюти та нарощувати резерви. Через це зростає розрив між відсотковими ставками в Данії та решті ЄС, а низькі ставки відбивають в іноземних інвесторів бажання тримати місцеву валюту.

Ще один ризик – Данія може стати занадто залежною від Novo Nordisk. Аналітики наводять приклад Фінляндії, коли Nokia перестала бути світовим лідером на ринку мобільних телефонів. До 2000 року компанія приносила фінському ВВП 4%, а в національному експорті її частка становила аж 21%. Програвши конкуренцію смартфонам від Apple, Google та Samsung, Nokia втратила 200 млрд євро капіталізації, а її частка у ВВП впала до 0,4%. Через це без роботи залишилися понад 10 тис осіб.

Деякі експерти також побоюються "голландської хвороби" – феномену, за якого доходи країни різко збільшуються завдяки одному-двом різновидам сировини. Тоді економіка зростає, але надалі це погано позначається на інших сферах. Термін виник після того, як голландці виявили величезні запаси газу, що привело до значного зростання експорту в 1960-х роках і різкого зміцнення національної валюти. Як наслідок, інші експортні товари стали надто дорогими та неконкурентоспроможними, що, зрештою, підірвало економіку Нідерландів.

Що далі

Пацієнти з ожирінням та надмірною вагою, які потребують препаратів від Novo Nordisk, допомогли концерну перетворитися на найдорожчу компанію Європи. Тепер данський фармацевтичний гігант хоче не лише розвивати наявну методику, а й зробити ще один крок уперед – зупинити набирання зайвої ваги.

Йоргенсен націлився на ще одну "золоту жилу": випробування, які можуть підказати, чому деякі люди більш схильні до набирання зайвої ваги, і, можливо, навіть привести до створення перших ліків для запобігання ожирінню.

Для цього Йоргенсен створив підрозділ, який займається "трансформаційною профілактикою", використовуючи штучний інтелект. Найбільшим проєктом підрозділу є дослідження Select за участю понад 17 тис людей, яке має визначити кардіологічні наслідки Wegovy. "Ми вивчатимемо зібрані дані, щоб зрозуміти, у кого розвивається ожиріння і що характеризує цих пацієнтів", – пояснив він.

За словами топменеджера, проєкт Select уже показав, що препарат Wegovy може знизити ризик розвитку діабету другого типу і серйозних серцевих хвороб. Проте, вважає Йоргенсен, можливість профілактики хвороб вивело б компанію на новий рівень і дало б перевагу на дедалі більш конкурентному ринку.

"Профілактичний підхід може вирішити проблему з будь-яким лікуванням ожиріння, включаючи сучасні препарати: пацієнти часто знову набирають вагу, якщо припиняють їх приймати", – пише Financial Times. Проте у Barclays кажуть, що потенціал продажу ліків для профілактики ожиріння "не на радарі інвесторів".

Аби закріпити свої позиції на відносно новому і перспективному ринку, концерн інвестує в інші інноваційні компанії, які розробляють ліки проти ожиріння і серцево-судинних захворювань. На початку січня Novo оголосила, що вкладає близько 1 млрд дол у біотехнологічні стартапи Omega Therapeutics та Cellarity.

Перший розробляє препарати для схуднення, що діють шляхом зміни генетичного коду для підвищення метаболічної активності, а не шляхом обмеження апетиту, що є традиційною метою багатьох методів лікування ожиріння.

Cellarity використовує ШІ для розробки новітніх методів лікування метаболічно‑асоційованої жирової хвороби печінки (MASH), яка підвищує ризик розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань. За оцінками, цю хронічну хворобу діагностують у 6,5% дорослого населення США.

Кожна з двох компаній отримає до 532 млн дол авансом за умови досягнення певних показників. Novo також виплачуватиме роялті за розроблені ліки і матиме право на просування потенційних методів лікування. На тлі цих інвестицій акції концерну на Нью-Йоркській біржі сягнули рекордних 108 дол за штуку.

Інші світові фармкомпанії також не шкодують коштів на інвестиції в передові розробки. Головний конкурент данців Eli Lilly зобов’язався інвестувати до 3,5 млрд дол у ліки проти ожиріння. Швейцарський фармгігант Roche домовився про поглинання розробника таких препаратів Carmot Therapeutics за 3,1 млрд дол.

У планах концерну – розширення. Для цього він хоче запустити виробництво в Ірландії. Компанія вже подала заяву на будівництво заводу площею майже 150 тис кв м у передмісті Дубліна і планує відкрити до 1 100 робочих місць.

Виробник Wegovy та Ozempic планує нарощувати виробництво препаратів Getty Images

Окрім гонки розробок, Novo Nordisk також доведеться покращувати Wegovy та Ozempic, оскільки проблема з побічними ефектами ще не вирішена.

Крім того, вартість місячного курсу Wegovy у США, який, як запевняє компанія, дає змогу скинути до 15% ваги, становить 1 300 дол. Це недоступно для літніх людей у рамках програми страхування Medicare, яку фінансує уряд.

У Європі, де впровадження препарату тільки почалося, він дешевший (328 дол на місяць у Німеччині і 296 дол – у Нідерландах), але уряди поки що погоджуються платити за лікування тільки пацієнтів з найвищим індексом маси тіла.

Компанія обговорює з урядами можливість гнучкого ціноутворення. За словами Йоргенсена, для прориву в боротьбі з ожирінням слід лікувати значно більше людей. При цьому Novo Nordisk не планує знижувати ціну на свої ліки, хоча Eli Lilly має намір продавати свій аналогічний препарат Zepbound на 20% дешевше.

Високу вартість препарату Мунк-Нільсен пояснив витратами на дослідження. За його словами, на вартість впливає і патентна система. Novo Nordisk володіє патентом на ГПП-1-препарати в США до 2032 року. Коли патент закінчується, на ринок зазвичай починають надходити "дженерики" – дешевші копії ліків інших виробників, а ціна суттєво знижується через конкуренцію.

Так фірма реагує на зростання попиту, оскільки аналітики прогнозують зниження темпів росту акцій через виробництво недостатньої кількості ліків. Інвестори зацікавлені і в інших розробках. Серед них – таблетована версія Wegovy, а також CagriSema, який, як запевняє виробник, забезпечує ще більшу втрату ваги.