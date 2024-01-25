БЕБ скерувало до суду справу відомого дистрибʼютора сигарет, якого контролює Борис Кауфман

Бюро економічної безпеки скерувало справу до суду обвинувальний акт щодо відомого дистрибʼютора сигарет, в якому містяться звинувачення щодо 300 млн грн не сплачених податків та легалізації 1,3 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

В обвинувальному акті фігурують генеральний директор, його заступник та головний бухгалтер підприємства.

За інформацією ЕП, йдеться про підприємство, акціонером якого є український бізнесмен Борис Кауфман (наразі проходить фігурантом справи щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса"). Реклама:

Слідством встановлено, що службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності.

Фактично ж продаж тютюнових виробів цим товариствам не здійснювався. Реалізація відбувалася за готівку поза обліком, в тому числі й через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.

Своєю чергою ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива.

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Надалі кошти легалізували шляхом укладання низки договорів із фінансовими компаніями.

Такі дії призвели до несплати податків та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету було завдано понад 1,6 млрд збитків.

Генеральному директору товариства, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Нагадуємо:

7 вересня 2023 року ВАКС обрав запобіжний захід одеському бізнесмену Борису Кауфману, який є одним з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

У листопаді 2023 року Апеляційна палата ВАКС збільшила зі 155 до 180 млн грн розмір застави, визначений Кауфману у межах справи про незаконне заволодіння аеропорту "Одеса" та привласнення 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

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