Сбои в сервисах "Укрпочты", "Нафтогаза" и УЗ произошли из-за кибератаки на дата-центр "Парковый"

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Причиной сбоев в работе сервисов "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Укрпочты", а также системы "Шлях" стала масштабная кибератака на дата-центр "Парковый".

Об этом сообщили в компании.

В дата-центре заявили, что "стали объектом кибератаки, что привело к временным перебоям в нормальном функционировании сервисов".

Позже в компании заявили о восстановлении стабильной и бесперебойной работы инфраструктуры датацентра.

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"Все оборудование клиентов, которое размещено локально в ЦОД, работает бесперебойно в штатном режиме. Все инженерные системы (климатическая система, экосистема бесперебойного питания, пожарная безопасность, охранные системы, мониторинг работы оборудования и другие) работают в штатном режиме.

Что касается других сервисов датацентра: сейчас идет оценка и проверка работоспособности всех облачных сервисов. Детали объявим в ближайшее время, как только получим исчерпывающие данные от всех соответствующих служб", - говорится в сообщении.

Как отмечает Forbes, облачным хранилищем компании пользуются десятки госорганов - в "облаке" они хранят большие массивы данных, вроде файлов, видео, изображений и т.д., которые используют в интернете.

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Напомним:

Утром 25 января НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из дата-центров компании. В частности, были недоступны горячие линии газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и "Газсети".

В Государственной службе по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") предупредили о техническом сбое в работе сайта ведомства и системы "Шлях".

Также возникли временные трудности с приобретением билетов через чат-бот и терминалы АО "Укрзализныця".

О техническом сбое в IT-системах сообщили в "Укрпочте".

Экономическая правда