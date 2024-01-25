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В работе системы "Шлях" произошел технический сбой

Четверг, 25 января 2024, 10:56 - Анастасия Дячкина

В Государственной службе по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") предупредили о техническом сбое в работе сайта ведомства и системы "Шлях".

Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансбезопасности".

"Вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. Из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к Системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности", – говорится в сообщении.

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О возобновлении входа в систему "Шлях" ведомство сообщит отдельно.

Экономическая правда 

транспорт
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