В работе системы "Шлях" произошел технический сбой
Четверг, 25 января 2024, 10:56 -
В Государственной службе по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") предупредили о техническом сбое в работе сайта ведомства и системы "Шлях".
Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансбезопасности".
"Вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. Из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к Системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности", – говорится в сообщении.
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О возобновлении входа в систему "Шлях" ведомство сообщит отдельно.
Экономическая правда
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