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Хакеры атаковали сервисы "Нафтогаза": что не работает

Четверг, 25 января 2024, 11:59 - Анастасия Жарикова

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из дата-центров компании.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.

"Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который использует наша компания. Сейчас наши веб-сайты и колл-центр не работают", - говорится в сообщении.

О сроках восстановления сервисов "Нафтогаз" пообещал сообщить дополнительно.

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Напоминаем:

23 января жилой массив Сихов во Львове остался без горячей воды и отопления в результате хакерской атаки на коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго".

кибератака Нафтогаз
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