Хакеры атаковали сервисы "Нафтогаза": что не работает
Четверг, 25 января 2024, 11:59 -
НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из дата-центров компании.
Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.
"Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который использует наша компания. Сейчас наши веб-сайты и колл-центр не работают", - говорится в сообщении.
О сроках восстановления сервисов "Нафтогаз" пообещал сообщить дополнительно.
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Напоминаем:
23 января жилой массив Сихов во Львове остался без горячей воды и отопления в результате хакерской атаки на коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго".
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