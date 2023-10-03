Дело "Роттердам+": суд наложил арест на имущество трех обвиняемых
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и наложил арест на имущество 3 обвиняемых по делу "Роттердам+".
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Так, суд наложил арест на:
имущество экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка:
- квартиру общей площадью 41,3 кв. м., расположенную в Киеве;
- дом общей площадью 243,2 кв. м., расположенный в Киевской области;
имущество бывшего гендиректора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха:
- квартиру общей площадью 81,90 кв. м., расположенную в Киеве;
- квартиру общей площадью 72,4 кв. м., расположенную в Донецке;
имущество бывшего гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового:
- квартиру общей площадью 97,4 кв. м., расположенную в Киеве;
- дом общей площадью 219,6 кв.м.;
- 2 земельных участка.
Постановление вступает в законную силу с момента его провозглашения и отдельному обжалованию не подлежит", - заявили в суде.
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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну
Напомним:
В марте 2023 года НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков на более 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов.
НАБУ и САП 16 января завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к внедрению и действию так называемой формулы "Роттердам+", из-за которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.
Экономическая правда