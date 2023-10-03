Все разделы
Укр / Рус

Дело "Роттердам+": суд наложил арест на имущество трех обвиняемых

Вторник, 3 октября 2023, 16:22 - Алексей Павлыш
 
фото: укринформ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и наложил арест на имущество 3 обвиняемых по делу "Роттердам+".

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Так, суд наложил арест на:

имущество экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка:

  • квартиру общей площадью 41,3 кв. м., расположенную в Киеве;
  • дом общей площадью 243,2 кв. м., расположенный в Киевской области;

имущество бывшего гендиректора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха:

  • квартиру общей площадью 81,90 кв. м., расположенную в Киеве;
  • квартиру общей площадью 72,4 кв. м., расположенную в Донецке;

имущество бывшего гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового:

  • квартиру общей площадью 97,4 кв. м., расположенную в Киеве;
  • дом общей площадью 219,6 кв.м.;
  • 2 земельных участка.

Постановление вступает в законную силу с момента его провозглашения и отдельному обжалованию не подлежит", - заявили в суде.

Знать больше: Заплати Ахметову и друзьям президента, или Формула с доходом на 24 миллиарда

Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напомним:

В марте 2023 года НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков на более 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов.

НАБУ и САП 16 января завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к внедрению и действию так называемой формулы "Роттердам+", из-за которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.

Экономическая правда

суд Роттердам+
Материалы по теме
На соцсеть X Маска подали иск о нарушении торговой марки 3 октября 2023, 10:52
В суд направлено дело о завладении Януковичем угодьями "Сухолучья" 29 сентября 2023, 11:37
Завладение аэропортом "Одесса": бизнесмена Кауфмана оставили под стражей 27 сентября 2023, 19:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте