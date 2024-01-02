Россиянам не удалось создать критической угрозы для работы энергосистемы 2 января - "Укрэнерго"

Несмотря на определенные повреждения энергосетей и сложности, которые вызвала атака россиян 2 января, россиянам не удалось создать критической угрозы для работы энергосистемы.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, комментируя последствия утренней массированной атаки врага.

"Мы достаточно оперативно, буквально за несколько часов, восстановили работу необходимого оборудования, и уже большинство потребителей города Киева и близлежащих населенных пунктов имеют надежное электроснабжение. Также восстановлена работа систем водоснабжения города", - рассказал Кудрицкий.

Он отметил, что были попадания в целый ряд объектов "Укрэнерго" и облэнерго на Киевщине, поэтому были определенные перерывы в энергоснабжении.

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Однако, подчеркнул глава "Укрэнерго", несмотря на определенные повреждения и сложности, атака не несла критической угрозы для работы энергосистемы.

"Я сам недавно был на одном из энергообъектов, которой пострадал. Там уже все оборудование находится в работе, и я думаю что, если кто-то из потребителей Киевщины и города Киева до сих пор не имеет энергоснабжения, то его восстановление - это вопрос буквально нескольких часов", - пояснил Кудрицкий.

По его словам, вопрос введения чрезвычайного или особого положения в энергосистеме даже не рассматривается.

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"Энергосистема в целом работает сбалансировано. Сегодня мы занимались с самого утра ликвидацией локальных последствий прилетов", - отметил глава "Укрэнерго".

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Еще до полудня в "Укрэнерго" сообщили о возобновлении работы оборудования магистральных сетей на Киевщине.

Сразу после ракетной атаки россиян 2 января без света остались более 250 тысяч потребителей.

Ранее, в течение лета и осени энергетики и власти неоднократно сообщали, что для украинской энергосистемы выстраивается уникальная в мире защита.

При этом, Россия потратила около 620 миллионов долларов на массированную атаку 2 января.

