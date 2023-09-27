Шмыгаль о подготовке энергетики к зиме: сделаем уникальную защиту

К зиме Украина усилит противовоздушную оборону энергетики, это будет уникальная для мира защита.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме "Будущее украинской энергетики".

"Наша ПВО стала еще более комплексной и опытной. Продолжаем работать над ее развитием. К зиме она будет еще крепче, еще сильнее и эффективнее", - сказал премьер.

По его словам, в прошлом году у Украины не было ни Patriot, ни NASAMS, ни IRIS-T, ни SAMP-T, ни многих других систем.

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Кроме того, возведена многоуровневая защита энергообъектов: пассивная и активная.

"Украина делает проекты, которые никто в мире до сих пор не делал", - отметил глава правительства.

Продолжается также работа над децентрализацией энергосистемы.

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Денис Шмыгаль поблагодарил за быстрые решения, которые усилили способность и устойчивость нашего государства.

"Партнеры предоставили $2,3 миллиарда на восстановление и защиту энергетики. Мы также расширили возможность для импорта электроэнергии из ЕС более чем вдвое: с 500 МВт до 1200 МВт", - сказал Премьер-министр.

По состоянию на сегодня отремонтировано более 80% магистральных сетей.

Еще один положительный фактор, по словам Премьер-министра, - в России стало меньше ракет. Он отметил, что способность агрессора производить их значительно ниже, чем врагу хотелось бы.

Напоминаем:

Ранее в "Центрэнерго" рассказывали, что возводят на своих ТЭС защитные сооружения, которые должны обезопасить станции от российских атак.