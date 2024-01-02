Графиков отключений света в Киеве не будет - Yasno

Несмотря на повреждения сетей в Киеве и области из-за ракетных атак 2 января, графиков отключений света не будет.

Об этом сообщил гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"По свету все в целом "нормально". Графиков никаких не будет", - отметил он.

По словам Коваленко, нужно лишь некоторое время на восстановление сетей после повреждения.

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"Большое спасибо и благодарность силам ПВО, которые смогли отбиться от 60+ ракет и 10+ Кинжалов", - отметил он.

Напоминаем:

По данным "Укрэнерго", в результате атаки 2 января без света из-за обстрела остались более 250 тысяч потребителей.

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В полдень "Укрэнерго" возобновило работу оборудования магистральных сетей на Киевщине.

Энергетики в Киеве запитали часть жителей 4 районов.