Графиков отключений света в Киеве не будет - Yasno
Вторник, 2 января 2024, 13:54 -
Несмотря на повреждения сетей в Киеве и области из-за ракетных атак 2 января, графиков отключений света не будет.
Об этом сообщил гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.
"По свету все в целом "нормально". Графиков никаких не будет", - отметил он.
По словам Коваленко, нужно лишь некоторое время на восстановление сетей после повреждения.
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"Большое спасибо и благодарность силам ПВО, которые смогли отбиться от 60+ ракет и 10+ Кинжалов", - отметил он.
Напоминаем:
По данным "Укрэнерго", в результате атаки 2 января без света из-за обстрела остались более 250 тысяч потребителей.
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В полдень "Укрэнерго" возобновило работу оборудования магистральных сетей на Киевщине.
Энергетики в Киеве запитали часть жителей 4 районов.
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