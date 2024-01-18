Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о завершении проверок первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента в Портленде 5 января.

Об этом пишет Reuters.

На прошлой неделе FAA заявило, что 40 из 171 "приземленного" самолета нужно повторно проверить, прежде чем агентство рассмотрит результаты и определит, безопасно ли позволить MAX 9 возобновить полеты после инцидента с самолетом Alaska Airlines.

В среду FAA заявило, что "тщательно изучит данные" и созывает Совет по пересмотру корректирующих действий, прежде чем решить, могут ли самолеты возобновить полеты. Агентство не установило никаких сроков для принятия решения.

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Alaska Airlines и United Airlines, два американских перевозчика, которые используют самолеты и завершили проверки, были вынуждены отменить тысячи рейсов в этом месяце. Обе авиакомпании заявили в среду, что отменят все рейсы MAX 9 до пятницы.

Инцидент с разгерметизацией салона пошатнул доверие к самолетам Boeing спустя почти пять лет после того, как в результате двух авиакатастроф погибло 346 человек, также возникли вопросы относительно производственных процессов компании.

Акции Boeing потеряли примерно 20% своей стоимости с начала года.

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Администратор FAA Майк Уитакер заявил накануне, что Boeing имел проблемы с производством в течение многих лет, и его ведомство запланировало аудит производства компании, начиная с самолета MAX 9.

"Это продолжается уже давно, и что бы ни происходило, это не решает проблему", - сказал Уитакер в интервью Reuters.

Председатель NTSB Дженнифер Хоменди заявила, что следователи все еще не знают, что пошло не так, но изучают широкую сеть потенциальных проблем. По ее словам, специалисты будут изучать многочисленные записи о работе дверной заглушки.

По словам Хоменди, дверная заглушка на MAX 9 была изготовлена на предприятии Spirit в Малайзии.

По ее словам, NTSB изучает передачу дверной заглушки из Малайзии в Вичита, штат Канзас, а затем на фюзеляж, а также отправку по железной дороге на завод Boeing в Рентоне.

Напомним:

Авиакомпания Alaska Airlines усилила контроль качества производства самолетов, а также инициировала проверку контроля производства Boeing.

Ранее отмечалось, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продолжает проверку самолета Boeing 737 MAX 9 на неопределенный срок.

6 января авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты десятков самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как взрыв панели кабины заставил совершенно новый самолет с пассажирами совершить аварийную посадку.

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Экономическая правда